Keur de fraudeur

Zolang je geen slachtoffer bent van oplichters, kun je stiekem bewondering opbrengen voor hun geraffineerde werkwijze. In het Engels noemt men hen vleiend ‘Con Artists’. In het Brein van de Bedrieger laat zijn licht schijnen op zes zwendelaars: wat gaat er schuil in hun misdadige meesterbrein?

Het Nederlandse filmbedrijf Topkapi staat bekend om producties met een grensoverschrijdende uitstraling, in de positieve betekenis van het woord. De beroemde oplichters die centraal staan in het eerste seizoen van de nieuwe serie zijn Duits, Frans, Brits, Pools en Amerikaans. Ook het team van experts dat hen ontleedt, heeft een internationale samenstelling. Forensisch psycholoog Kerry Daynes, gedragsexpert Mark Frank en neurowetenschapper Moran Cerf dringen aan de hand van tests en diepte-interviews dieper door tot de vrijwillig meewerkende misdadigers. Deze zijn gefilmd in atmosferische ruimtes met sterk chiaroscuro-effect: door het spel tussen licht en duister waan je je in het criminele brein. The Silence of the Lambs ontmoet A..

