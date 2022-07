Viral: In pak naar de nieuwe Minions-film vanwege trend #Gentleminions

Acteur Steve Carell woont de ceremonie bij om 'Minions: The Rise Of Gru' te vieren.

Een nieuwe Minions-film is nu te zien in de bioscoop. De animatiefilm heet Minions: The Rise of Gru (Nederlandse titel: Hoe Gru Superschurk Werd) en volgt verschillende Verschrikkelijke Ikke-films en een eerdere Minions-film op. In al deze films hebben de kleine, gele, pilvormige wezentjes met grote ogen een belangrijke rol. Het nieuwste deel gaat om een jonge versie van de hoofdrolspeler uit de Verschrikkelijke Ikke-films: Gru. Een personage die zich altijd in een pak kleedt.

Als reactie op de film is er een trend op TikTok ontstaan waarbij grote groepen jongens in pak naar de bioscoop gaan. De video’s die van deze momenten worden gemaakt en worden geüpload krijgen de hashtag #Gentleminions. Vaak houden de jongens hun handen met de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .