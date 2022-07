Nederlands succes, even niet bij formule 1 maar wél bij Tour en Wimbledon

Tim van Rijthoven. Die Nederlandse naam gonst sinds dit weekend veel rond op Twitter, haastig getypt door Nederlandse en internationale kijkers van tennistoernooi Wimbledon. Van Rijthoven is 25 jaar oud en was tot een paar weken terug geen algemeen bekende naam. Nu stond hij in de vierde ronde van één van de belangrijkste tennistoernooien ter wereld, op het beroemde Britse gras. Aan de andere kant van het net wachtte niemand minder dan Novak Djokovic, een grote favoriet. De man die dit toernooi al zes keer won.

Voor Djokovic stond de voordeur open met een rode loper ervoor. Dat hij de vierde ronde haalde was niet verrassend.

Van Rijthoven kwam daarentegen binnen via de achterdeur: nadat hij de titel van Rosmalen pakte kreeg hij een wildcar..

