De nieuwe vrije pers

The Free Press Show is een special van Tegenlicht. Samen met journalisten van de Russische omroep Dozhd wordt de staat van persvrijheid rondom de oorlog in Oekraïne beschouwd.

Over de afgelopen vijftien jaar heeft de Russische staat de druk op vrije media opgevoerd, waardoor nu geen onafhankelijke media meer bestaan. En dat is nou juist zo belangrijk in tijden van oorlog. In The Free Press Show wordt de staat van de pers rondom de oorlog in Oekraïne beschouwd. Onafhankelijke journalisten worden gelabeld als buitenlands agent. De hele omroep Dozhd, of TV Rain, heeft dit label ontvangen. Haar journalisten zijn het land ontvlucht, waaronder Mikhail Fishman. ‘Ik wilde mijn geliefde land niet verlaten. Alle onafhankelijke Russische media werden in twee, drie weken verboden. Toen ik die dinsdagavond live op tv was, wist ik dat het voorbij was.’

Kritisch Russisch journalistiek onderzoek veroorzaakte veel ophef. Zo hee..

