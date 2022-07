Weinig vleiend portret

Tricky Dick is een vierdelige documentaireserie over de opkomst en val van Richard Milhous Nixon (1913-1994), de 37e president van de Verenigde Staten.

De laatste twintig jaar van zijn leven kwam Richard Nixon tot enige mate van inkeer en schreef enkele redelijk goede boeken. Daardoor is zijn imago nu beter dan ten tijde van zijn politieke carrière, waar deze docu op focust. En toen Nixon aan de macht was, kende nog niemand de namen van Bill Clinton en Donald Trump, die veel meer dan de tussenliggende Reagan en vader en zoon Bush zijn erfgenamen zijn als het gaat om leugenachtigheid en het vermogen haat te genereren. Want dat valt ook nu nog op, bij het zien van bekende beelden. Wraakzucht was de brandstof in de motor van deze politicus. De drinkende, vloekende, zwetende en immer verkrampte Nixon beleefde weinig plezier aan zijn publieke leven. Zijn brandende ambitie de machtigste te zi..

