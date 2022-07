Een verwende generatie

In Nederland wonen ongeveer 850.000 jongvolwassenen tussen de twintig en dertig jaar nog bij hun ouders thuis. En dat aantal groeit alleen maar. Een eigen huis zit er voor hen niet in door krapte op de woningmarkt en torenhoge huizenprijzen.

Documentairemaker Roshan Nejal (foto) is dertig jaar. Hij woont bij zijn ouders. Niet omdat hij niet zonder ze kan, maar omdat hij niet ánders kan. Hij komt niet in aanmerking voor sociale huur, en wordt in de vrije sector constant afgewezen. Z’n ouders zijn ‘de allerliefste’, zegt hij, maar ‘ik wil zo graag de volgende stap maken’. En hij is niet de enige. Hij vraagt zich af wat de waarde is van een eigen plek voor je identiteit als mens. Kun je ten volle jezelf worden, je eigen leven leiden, als je ‘eeuwig kind’ bent?

Het is een gekke overgang, zegt Djuri (31). Op zijn werk - hij werkt als financieel adviseur sociaal domein bij een gemeente - is hij een volwassen, zelfstandig individu, maar zodra hij thuiskomt is hij weer het kind van z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .