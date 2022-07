In I want your song op zoek naar nieuwe hits

In I want your song krijgen bekende Nederlandse zangers vijf hits te horen die speciaal voor hen zijn geschreven. Ze kiezen een van de songs uit, die ze vervolgens dezelfde avond nog uitbrengen.

Een studio vol muziekfans, een presentator, een jury, kandidaten en een muziekband. Het zijn de ingrediënten van elke muziekcompetitie op tv. Ook in I want your song vind je ze terug. De jury bestaat vanavond uit zangeres Sanne Hans – bekend als Miss Montreal – en haar platenbaas en manager. De kandidaten zijn vijf songwriters, die een lied pitchen dat ze speciaal voor Sanne Hans schreven. De jury beslist na elk nummer of het kans maakt om de hit te worden.

De deelnemende songwriters zijn geen onbekenden. Ze schreven al behoorlijk wat hits voor verschillende bekende artiesten en de deelnemers en jury kennen elkaar al. Het blijkt een klein wereldje, waar de kijker vanavond ook even in mag stappen.

veel gezongen

Wat opvalt aan het progra..

