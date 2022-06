Politici slaan alarm met #MetHetOV

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: politici maken zich zorgen over de bezuinigingen op het openbaar vervoer.

(beeld nd)

nd (beeld nd)

In de Volkskrant vragen meer dan vierhonderd politici via een advertentie aandacht voor de bezuinigingen in het openbaar vervoer.

De actie heet #MetHetOV, een hashtag die op sociale media veel wordt gedeeld.

In een paginagrote oproep met alle namen van wethouders, raadsleden, gedeputeerden en Statenleden van Nederland die aan de actie meedoen, wordt het kabinet gevraagd om een financieel vangnet, omdat anders in 2023 volgens de ondertekenaars twintig tot dertig procent van het ov geschrapt dreigt te worden.

‘Het ov is er voor iedereen en is een waardevol basisrecht. Voor iedereen die van en naar werk reist, voor opa en oma die op de kleinkinderen passen, de sollicitant, de student, de verzorger en de patiënt, de gepensioneerde en de onderne..

