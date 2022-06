Absurd, degelijk en saai

‘Wat gaat het je aan, mijn verjaardag?’ Met die woorden opent Schippers de deur als absurdist Ronald Snijders op de stoep staat met een taart ter ere van zijn tachtigste verjaardag. De toon is gezet, Schippers is overduidelijk een man die zegt wat hij wil. Niet omdat hij wil provoceren of vanuit pesterigheid, benadrukt hij meermaals, maar gewoon, omdat hij wil maken wat hij in zijn hoofd heeft.

Zo maakte hij als kunstenaar in zijn beginperiode een vloer die volledig bestrooid was met zout en volgde in 1969 een pindakaasvloer, die in 2011 nog te zien was in Museum Boijmans Van Beuningen. Op de vraag waarom hij zulke kunstwerken maakt, volgt nooit een duidelijk antwoord. De betekenis doet er minder toe, vindt Schippers.

Absurd en anders durf..

