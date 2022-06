Gaat John Williams met pensioen?

Filmcomponist John Williams (links) met regisseur Steven Spielberg in 2006.

‘Op het moment werk ik aan Indiana Jones 5, waarvan Harrison Ford - die een stuk jonger is dan ik - volgens mij heeft aangekondigd dat het zijn laatste film zal zijn. Dus ik dacht: als Harrison het kan, dan kan ik het misschien ook’, zei Williams tegen Associated Press.

Bijna iedereen die weleens een film kijkt, zal de muziek kennen die John Williams componeerde in zijn lange carrière. Williams, die in februari 90 jaar werd, maakte de muziek voor meer dan tweehonderd films en series die bekend zijn bij het grote publiek, zoals Harry Potter, Home Alone en Star Wars. Vooral door zijn samenwerking met filmregisseur Steven Spielberg maakte hij naam. Williams componeerde de muziek voor bijna al zijn fi..

