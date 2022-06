Epic Games en Steam: de strijd om de aandacht van de pc-gamer

Sinds een paar jaar probeert Fortnite-maker Epic Games ook in te spelen op de markt, door zelf een digitale winkel op te zetten. Hoe gaat het Epic Games tot nu toe af? Moet Steam zich zorgen maken?

Eerst een stukje geschiedenis over Epics grootste concurrent op de digitale gamewinkelmarkt. Steam is een digitaal platform waar men spellen voor de pc kan kopen en die vervolgens kan spelen. Het platform is in 2003 opgezet door gameontwikkelaar Valve, die onder andere de schietspellen Counterstrike en Half-Life heeft gemaakt. Aanvankelijk was Steam bedoeld om updates van Counterstrike te verspreiden onder gebruikers.

In 2004 besloot Valve om Half-Life 2, destijds zijn nieuwste game, te koppelen aan Steam. Dit betekende dat je een Steam-account ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .