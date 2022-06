De podcast ‘Als geschiedenis in je opstaat’ kan helpen zaken te begrijpen of te herkennen

Als Iris van Santen bezig is met een tentoonstelling over het koloniale verleden voor het Rijksmuseum in Amsterdam krijgt ze last van pijn, verdriet en gevoelens die ze niet kan plaatsen. Samen met haar vriendin en podcastmaker Marjolijn van Heemstra onderzoekt ze in Als geschiedenis in je opstaat of die klachten iets te maken kunnen hebben met haar familiegeschiedenis.

Ze had nooit stilgestaan bij haar familiegeschiedenis, maar bij het samenstellen van de tentoonstelling Revolusi! leest ze brieven van haar opa Hans. Hans is de zoon van een Nederlandse vader en een Indische moeder. Na de oorlog - hij zat twee jaar ondergedoken - liegt hij over zijn leeftijd om oud genoeg te zijn om met de eerste lichting oorlogsvrijwilligers naar..

