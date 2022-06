‘En dan legt u aan uw moeder uit: ‘De wet is zo, mam, dus het is goed’?’

Het tv-programma Zwarte Zwanen licht de sluier van de pensioensector op. Het is een miljardenindustrie die functioneert op collectief geld. Maar werkt deze wel voor hen die het geld inleggen? Sinds 2013 wordt in Zwarte Zwanen de wereld van pensioenfondsen onderzocht. In deel acht ligt de focus op de indexatie van pensioenen.