‘Straks mag jij het doen’

De telefoon gaat. ‘Met Verwijk. Dag Hans. Jij belt over Voorhout? De stekker is eruit getrokken. Oké. Ongelooflijk. Katwijk ook?’ Verwijk zucht diep. ‘Oké, de burgemeester beslist. Ja. Doffe ellende joh.’ Peter Verwijk is de zevende generatie kermisexploitant. Hij woont in Bergen op Zoom op een terrein waar 75 kermisfamilies wonen. Er is veel onzekerheid vanwege de pandemie en de families hebben het zwaar. De kermisattracties staan werkeloos in de tuin. En dan is er ook nog nét een nieuw reuzenrad aangeschaft ... De investering van al hun spaargeld in een gloednieuwe attractie hangt als een molensteen om hun nek.

Aziz Zeyrek heeft met zijn familie een stomerij. Hun sociale leven speelt zich helemaal af in en om het bedrijf. Door de corona..

