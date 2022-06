Steun en protest na afschaffen landelijk recht op abortus in Amerika

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe v Wade uit 1973, waar uit bleek dat het recht op abortus in de grondwet besloten lag, verworpen. Nadat dit bekend werd, kwamen zowel voor- als tegenstanders op de been. De uitspraak heeft als gevolg dat vrouwen grondwettelijk niet meer het recht hebben om een abortus te laten uitvoeren. Het is voortaan aan de Amerikaanse staten zelf om te bepalen of abortus wel of niet legaal is in de staat.

De uitspraak maakt ontzettend veel reacties los op sociale media-kanalen. Op Twitter was de hashtag Roe v Wade al snel trending, net als ‘abortus’, ‘Amerika’ en ‘RoeOverturned’. Onder de hashtags vallen uiteenlopende berichten te lezen. Een aantal mensen zijn blij met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .