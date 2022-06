Voor roestige lezers, vakantielezers, boekenverslinders en alle andere typen lezers is de podcast Drie boeken een aanrader. Daarin spreekt Wim Oosterlinck boekenliefhebbers (schrijvers, hoogleraren, politici et cetera) over de drie boeken die je volgens hen gelezen móét hebben, en ondertussen gaat het gesprek à la het radioprogramma Kunststof ook over henzelf. Op een enkele Nederlander na (Freek de Jonge) zijn de gasten van Oosterlinck Vlamingen, dus je moet het Vlaams wel appreciëren om deze podcast op waarde te kunnen schatten...

