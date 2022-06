Creatieve oplossing van som uit groep 3

Ivan Lindekens, docent van het eerste leerjaar op de basisschool (vergelijkbaar met groep 3 in Nederland) deelt op Twitter een oplossing van een toets van een leerling uit zijn klas. De opdracht was als volgt: schrijf de getallen van groot naar klein: 7, 1, 4, 9, 3, 5.

De oplossing? In plaats van de cijfers op volgorde te zetten, had de leerling de 7 in het groot geschreven, en de volgende getallen steeds kleiner. ‘Ik zou het een dikke tien geven’, zo schrijft hij.

Veel mensen zijn het eens dat het een mooie creatieve oplossing is van de vraag. De tweet krijgt duizenden hartjes.

‘Dit is precies een van de redenen waarom toetsen ontwerpen zo moeilijk is!’, schrijft Leonie.

‘Het is niet wat er bedoeld werd, maar toch ee..

