Brieven vol liefde

Ze hebben dit leven nooit voor hun kinderen gewild. Maar oorlog en bedreigingen leidden ertoe dat de ouders in Children of the Labyrinth huis en haard verlieten en in een vluchtelingenkamp in Griekenland terechtkwamen. In deze filmreeks lezen ouders een persoonlijke brief voor aan hun kind over hoe hun leven zo is gelopen en hun hoop voor de toekomst.