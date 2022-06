De VPRO gaat opnieuw de achtdelige reisserie Grensland uitzenden. In 2015 bezocht voormalig Rusland-correspondent Jelle Brandt Corstius naast Rusland ook Moldavië, Letland, Belarus, Kazachstan en Oekraïne. Aanleiding voor het maken van de serie was de Russische annexatie van de Krim. Het doel van de serie was onderzoeken hoe Rusland zich verhoudt tot deze landen die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie. Vanwege de totale invasie van Oekraïne door Rusland, besluit de omroep nu om de serie opnieuw uit te brengen. Volgens de VPRO is de inhoud van de serie ‘actueler dan ooit’ omdat deze ‘inzicht geeft in de oorsprong en de achtergronden van de huidige oorlog’. Voor de serie is een nieuwe geactualiseerde voice-over ingesproken...

