Acteur Ben Stiller bezoekt president Zelensky

‘Je bent mijn held’, liet komisch acteur Ben Stiller weten aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Stiller was maandag in Kiev als ambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij bezocht Oekraïne en Zelensky in het kader van Wereldvluchtelingendag.

‘Je hebt hiervoor een mooie carrière opgegeven’, grapte Stiller die bekend is van films zoals Zoolander en Tropic Thunder tegen de voormalig acteur. ‘Niet zo mooi als de jouwe’, antwoordde de president.

Voor zijn ontmoeting met Zelensky bezocht Stiller de stad Irpin waar hij sprak met overlevenden van de Russische invasie. ‘Het is één ding om deze vernietiging op tv of op sociale media te zien, maar iets heel anders om het met je eigen ogen te aanschouwen’, zei de acteur tegen de president. ‘Nog erger is de gedachte aan wat er nu gebeurt in het bezette Oosten’, reageerde de Oekraïense leider.

Voor Zelensky tot president werd gekozen, had hij een carrière als acteur en komiek. Zo sprak hij onder andere de stem van het beertje Paddingt..

