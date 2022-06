Pesten tot de dood

Elke week overlijdt in Nederland één tiener door zelfdoding en daarmee is het volgens 113 Zelfmoordpreventie een maatschappelijk probleem. In de documentaire Eindeloos gepest vertellen familie, vrienden en vriendinnen hoe het pesten de 14-jarige Maryana te veel werd.

‘Jij hebt geen vrienden!!’ Afgewisseld met ‘Aansteller’ of ‘Jij bent lelijk’. Maar Maryana krijgt ook letterlijk reacties op Instagram met de tekst: ‘Waarom pleeg je geen zelfmoord?’ Maryana werd stiller en stiller, maar op een andere manier ook heel uitgesproken. In kledingstijl en make-up, was ze ‘anders’, wat volgens senior onderzoeker dr. Saskia Mérelle van 113 Zelfmoordpreventie kan leiden tot pesten. Toen ze uit de kast kwam als biseksueel was dat nieuw voer voor haar pesters.

De docu brengt goed in beeld wat cyberpesten doet. Waar voorheen thuis of school een veilige haven kon zijn, gaat het pesten via sociale media altijd door. ‘Ik denk ook wel dat als je dat continu, 24 uur per dag hoort, je dat opslaat en er niet meer uitkrijgt’..

