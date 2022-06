Actievoerders pleiten voor Keti Koti als nationale feestdag: #1julivrij

Op sociale media is een actie gestart om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Mensen worden opgeroepen om alvast zelf vrij te nemen. De actie is een initiatief van onder andere The Black Archives, De Goede Zaak en Nederland Wordt Beter. Op Instagram schrijft The Black Archives (@the_blackarchives, 46,7 duizend volgers): ‘Samen maken we van 1 juli (ofwel Keti Koti, Dia di Abolishon) een nationale herdenkings- en feestdag, waarop we vrij zijn. Niet door af te wachten, maar door zelf in actie te komen: neem vrij op 1 juli, totdat we allemaal vrij zijn.’

Het idee van de actie is dat je vrij neemt op 1 juli en je werkgevers laat weten waarom dat is. Op de website Ikneemvrijop1juli.nl staat een brief klaar met uitleg. Daarnaast vragen de in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .