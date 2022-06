Het rijk der kleuren

Cultuurliefhebbers kennen Charlotte Caspers van Het Geheim van de Meester. In dit kunstprogramma van AVROTROS schildert de kunstenares en kunsthistorica replica’s in de stijl van de (oude) meesters in de door hen gebruikte materialen. Caspers heeft nog meer in haar mars. Dat laat zij als presentatrice zien in De Kleuren van Caspers.

‘Vandaag is rood’, zo klonk het in de hit van Marco Borsato zestien jaar geleden. De carrière van de roodbeminner lijkt vooralsnog voorbij, maar zijn lievelingskleur blijft. Charlotte Caspers laat in de eerste aflevering van haar eigen programma zien dat rood door de eeuwen heen allerlei betekenissen heeft gekregen, met alle gebruiken en restricties van dien. In de komende weken stelt Caspers ook blauw, zwart, geel, wit en goud aan de orde. In de loop der tijden is er op zeer verschillende manieren naar kleur gekeken. De

symbolische duiding uit de Middeleeuwen en de latere natuurwetenschappelijke, karakteristieke,

psychologische en politieke benaderingen sluiten elkaar niet uit, maar verrijken elkaar. In dit rijk van kleuren ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .