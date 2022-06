Vader van overleden zoontje attendeert lezers op ziekte van Krabbe

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: de ziekte van Krabbe. In Nederland wordt de diagnose bij één of twee kinderen per jaar gesteld.

‘Dit zijn mijn drie kinderen,’ schreef vader Joe Monaco onlangs bij een foto op LinkedIn. Zo rond Vaderdag circuleren er veel foto’s van blije kinderen, al dan niet met paps zelf erbij, op sociale media. Maar de foto van Monaco is anders dan al die foto’s in een duidelijk en pijnlijk opzicht. Twee jonge kinderen staan op de foto, gekleed in zwarte pakken en zwarte gympen. Het derde kind, hun broertje, is niet te zien. Hij ligt in de afgesloten kleine witte kist naast hen.

Vijf maanden geleden moesten Monaco en zijn vrouw die grafkist kopen voor hun zoontje Emmett. De kist is niet veel langer dan een meter. Bloemen en een paars lint met zijn naam hangen over de kist.

Emmett was een kleuter en verliet het leven terwijl zijn ouders hem vertel..

