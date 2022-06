Fantastische foto’s

Het Perfecte Plaatje in Argentinië heeft sterke elementen in huis: fantastische fotografie, culturele creativiteit en een vleugje humor. Maar heb je daarmee ook het perfecte plaatje? Al zes seizoenen lang trekt RTL 4 er hoge kijkcijfers mee. In het programma gaat een groep BN’ers zonder professionele fotografie-ervaring de strijd aan om via opdrachten de beste foto te maken. De foto’s worden door een professionele jury met William Rutten en Cynthia Boll beoordeeld. Dat leidt tot meer inzicht en respect voor het vak van fotografie. Door de ervaringen en het strenge maar rechtvaardige jurycommentaar krijg je nuttige tips mee over de werking van foto’s, lenzen en camera’s.

