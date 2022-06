David zette een foto van een als Steve Jobs verklede hond bij zijn sollicitatiebrief

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: bij zijn sollicitatiebrief verstuurt een man per ongeluk in plaats van zijn cv een foto van een als Apple-oprichter Steve Jobs verklede hond.

Een eerste indruk kan je maar één keer maken. Dat ondervond ook de Amerikaanse leraar David Byron Queen.

Hij ging onlangs de fout in bij het opstellen van een sollicitatiemail aan een potentiële werkgever. Het was een professionele, kort-maar-krachtige mail waarin hij de werkgever allereerst netjes bedankte.

‘Fijn dat u me in gedachten houdt!’ schreef hij, ‘Ik heb mijn cv bijgevoegd voor het geval u het wilt toevoegen aan het dossier. Dank!’ Bijgevoegd was echter niet zijn cv, maar een ander bestand dat hij op zijn computer in het mapje ‘jobs’ had staan.

Hij deelde een screenshot van de mail op Twitter met het onderschrift: ‘per ongeluk een foto van een als Steve Jobs verklede hond gestuurd in plaats van mijn cv’. De foto ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .