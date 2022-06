Viral: Opmerking ‘tassendrager’ van Geert Wilders raakt Sophie Hermans (VVD)

Sophie Hermans (VVD) reageert emotioneel als Geert Wilders (PVV) haar 'tassendragers van Mark Rutte' noemt, tijdens het debat met de Tweede Kamer over de begrotingsplannen voor volgend jaar die zijn opgenomen in de Voorjaarsnota. De begroting is voor miljarden euro's verbouwd, maar de druk op het kabinet neemt toe om meer te doen voor de bestedingsruimte van armere huishoudens. (beeld anp / Bart Maat)

Politiek op de man spelen: het is iets wat partijleider van de PVV Geert Wilders niet vreemd is. En dat is nog een understatement. Afgelopen woensdag was het weer zover.

Tijdens het Kamerdebat over de voorjaarsnota valt Geert Wilders de fractieleider van de VVD, Sophie Hermans, aan. ‘Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent en tassendrager van de heer Rutte te blijven.’ Hij spreekt het woord ‘assistent’ uit alsof het vies smaakt.

Deze woorden zijn als steken in Hermans’ lijf. Ze perst haar lippen eerst kort op elkaar, waarna ze vluchtig haar neus aanraakt, licht uit het veld geslagen. Dan haalt ze diep adem en neemt licht geëmotioneerd het woord. ‘Voorzitter, precie..

