Blik van verwondering levert de mooiste verhalen op in Oases in de Oriënt

Op reis naar landen als Tanzania en Egypte en daar de mensen spreken op plekken die anders onzichtbaar blijven. Oases in de Oriënt zoekt onder het woestijnzand naar pareltjes van verhalen.

Oases in de Oriënt (beeld EO)

Presentator Kefah Allush maakte al verschillende reisprogramma´s voor de EO, zoals Van Nablus tot Ninevé en Van Ninevé tot Nazareth. Inmiddels kent zijn nieuwste programma Oases in de Oriënt een tweede seizoen.

Hiervoor reist hij naar kleine gemeenschappen in de Oosterse wereld, die enerzijds een vaak eeuwenoude geschiedenis kennen, maar anderzijds zoeken hoe hun toekomst eruit moet zien in een snel veranderende wereld. Klimaatverandering speelt daarbij een grote rol, als de omstandigheden zowel droger als warmer worden. Hoe lang blijft het dan nog leefbaar?

Egypte

In deze derde aflevering van het huidige seizoen is Allush te gast in Egypte. De vriendelijke Waleed deelt iets van zijn eigen leven, maar laat de presentator ook de w..

