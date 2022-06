Filmmaker en theoloog werkte zes jaar aan film over sexting en pestgedrag

Maar liefst de helft van de zaal stak zijn hand op toen werd gevraagd wie er weleens een naaktfoto doorgestuurd had gekregen. In Zwolle was maandagavond de première van de korte film Nudes. Naast tieners waren er kerken en onderwijs- en jongerenorganisaties bij elkaar voor de film en het nagesprek met de makers.

Kees-Jan Mulder is filmmaker en theoloog en werkte zes jaar aan de film over sexting en pestgedrag. Hij merkte dat het ongevraagd delen van naaktbeelden een dagelijkse realiteit is waar nauwelijks over wordt gesproken. Daarom wordt Nudes samen met een lespakket gratis aangeboden aan scholen en tiener- en jeugdgroepen. Met als doel een gesprek op gang te brengen.

In de korte film Nudes doet in een middelbareschoolklas een naaktfilmpje de ronde en steeds meer tieners krijgen de beelden te zien. De vraag wie schuldig is, wordt steeds complexer: wat doe je wanneer iemand jou ongevraagd een naaktvideo van een klasgenoot stuurt? En wat als de beelden gedeeld worden in een groepsapp?

Regisseur Kees-Jan Mulder: ‘Het initiatief voor de film kwam van jongerenwerker Robert Pruis. Bijna dagelijks heeft hij gesprekken met jongeren die naar hem toekomen met verhalen over sexting. Hij zocht een creatieve manier om het gesprek over seksualiteit en seks online aan te kunnen gaan. Toen ik me ging verdiepen in het onderwerp, zag ik dat het vaak over daders en slachtoffers gaat. Er zijn echter weinig films over de rol van de potentiële meeloper of doorstuurder. Terwijl ook de mensen die om een telefoon heen staan en erbij lachen een destructieve rol kunnen hebben. Een docent vertelde me dat sexting op scholen een gigantische onderwereld is waar je als leerkracht en ouder vaak geen enkel idee van hebt. Wat mij interesseerde was wat achter die wereld zit: het verlangen van jongeren om gezien en gekend te worden.’

Om de film authentiek te houden, baseerde Mulder de gebeurtenissen in de film op de ervaringen van de tieners. ‘Ik vroeg me soms af of dit nog wel geloofwaardig was, maar dan verzekerden ze me dat dit echt gebeurt. Wat tieners doen om bij de groep te horen, ging verder dan wat wij hadden verzonnen. Alle tieners in de film kenden wel verhalen van iemand die niet meer naar school durft te gaan, omdat er naaktbeelden rondgaan.’ Nudes is gratis te zien via danmoetjewatvoormedoen.nl.