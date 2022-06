Viral: Computer genereert creatieve plaatjes bij opgeven van beschrijving

Het was deze week opzienbarend nieuws: ‘LaMDA’, een Google Chatbot, zou zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. De programmeur die werkte aan het programma, was er ondersteboven van en deelde een deel van het gesprek.

Aan The Washington Post vertelde hij: ‘Als ik niet zelf wist dat ik met een computerprogramma in gesprek was, een programma dat we zelf recentelijk hebben ontwikkeld, zou ik denken dat het een kind van 7 of 8 jaar oud was.’

Google is het echter niet eens met die inschatting en staat ook niet achter de berichtgeving. Ze hebben de man op non-actief gezet. Er is wel wat gaande op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), niet alleen bij Google. Deze week wordt Reddit en Twitter overspoeld met plaatjes van Dall-E. Dat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .