Is armoede een reden om je te schamen? Het programma Hollandse Zaken onderzoekt het

In Hollandse Zaken komen deskundigen en ‘gewone’ Nederlanders aan het woord over actuele maatschappelijke onderwerpen. Zaterdag begint het programma van ‘feiten, meningen en emoties’ een tweede seizoen. De eerste van zes afleveringen heeft als thema armoede en schuld. Het is een gauw groter groeiende opgave in ons land. Maar is het ook een reden voor schaamte?

Toen Cees Grimbergen twaalf jaar geleden van de NCRV overstapte naar Omroep Max, nam hij Rondom Tien mee. Hollandse Zaken kwam vorig jaar als opvolger. Met dezelfde urgentie, maar met Grimbergen als redacteur-buiten-beeld en niet langer als scheidsrechter. In de nieuwe opzet is plaats voor ontmoetingen op locatie. Iedereen kan zich uitspreken, en niemand hoeft in de rede te worden gevallen. Ander voordeel van de ontwikkeling van praat- naar luisterprogramma is de afwisseling in omgeving. Toch zien we het leeuwendeel van de tijd nog steeds pratende hoofden, bovendien zonder de dynamiek van het debat.

Over het belang van het onderwerp van vanavond, armoede en..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .