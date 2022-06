Dromen vanuit een hotel

In een enorm all-inclusive-hotel aan de Turkse Rivièra, proberen twee Turkse jongemannen hun dromen waar te maken. Is dit een eerste stap op weg naar een toekomst in Europa of Amerika? In de 2Doc ALL-IN worden de jongens twee zomers lang gevolgd.

Hakan (25) en Ismail (18) komen vanuit het Turkse binnenland naar de Rivièra, om te werken in een gigantisch hotel. Ze willen geld verdienen, Engels leren en de wereld buiten Turkije leren kennen. En dat allemaal om hun droom waar te maken: Ismail wil kapper worden in Europa en Hakan wil in Amerika een film maken.

In het hotel worden ze keukenhulp en daarnaast lifeguard in het zwembad. De documentaire volgt de jongens op de voet en als kijker loop je letterlijk mee. Je bakt met Ismail hamburgers, loopt met Hakan over het strand en hangt met de jongemannen op hun stapelbed na een dag werken. Door de ogen van de jongens kijk je naar de roodverbrande Russische en Europese gasten, die langs het buffet lopen, klagen over te weinig bootjes in h..

