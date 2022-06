Rutger Castricum volgt jonge refo’s: ‘Ik snap heel goed dat het geloof hen iets geeft’

De tijden veranderen en deze mensen kunnen daar maar moeilijk mee dealen. Tv-maker Rutger Castricum erkent ruiterlijk dat hij voor de opnames van de tweedelige televisieserie ‘Refolutie’ vooroordelen had over reformatorische christenen. Die bleken niet allemaal te kloppen. ‘Refo-jongeren komen echt uit hun bubbel.’

In het tweeluik, waarvan vrijdag de eerste aflevering wordt uitgezonden, volgt Castricum reformatorische jongeren die zijn opgegroeid met conservatieve normen en waarden uit het christelijk geloof, onder wie raadslid Tom de Nooijer en refo-Youtuber Florian Pronk.

Waarom wilde u deze serie maken?

‘We leven in een tijd waarin iedereen in zijn eigen bubbel zit. Iedereen kiest zelf wie hij volgt op sociale media en praat met gelijkgestemden. Andersdenkenden worden weggezet en in de hoek geplaatst. Ik vind het mijn taak als tv-maker om in andere werelden te komen. Achterhalen waar bepaalde overtuigingen vandaan komen in plaats van blijven steken in het vooroordeel.’

Wat waren uw vooroordelen bij reformatorische jongeren?

‘Het vooro..

