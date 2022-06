Wie waren de first lady’s?

Beveiliging tot aan je dood, niet meer zelf boodschappen doen of autorijden en de hele wereld heeft een mening over je. Als je man president wordt van de Verenigde Staten gaat er een wereld aan luxe en privileges voor je open, maar je moet ook een hoop opgeven.

Wie waren de vrouwen van de Amerikaanse presidenten? Met die vraag gaat journalist en presentator Dionne Stax (links op de foto) aan de slag in Dionne dichtbij de First Ladies. Ze spreekt met mensen die de first lady’s het beste kennen: vrienden, familie, geliefde werknemers en vertrouwenspersonen. Het resultaat is een vierdelige serie waarin de kijker iets meer te weten komt over wat er zich achter de schermen afspeelt en hoe het leven van de vrouwen eruitziet.

In de eerste aflevering is er met name aandacht voor de wat recentere presidentsvrouwen: Melania Trump (presidentsvrouw van 2017 tot 2021) en Michelle Obama (presidentsvrouw van 2009 tot 2017). Deesha Dyer (rechts op de foto) was sociale secretaris van het Witte Huis van 2015 tot ..

