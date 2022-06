Patiënten van de toekomst?

Ouders willen voor hun kinderen zorgen. Maar soms gaat dat niet, bijvoorbeeld wanneer ze zelf psychische problemen hebben. Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland heeft een ouder met psychische problemen. In De publieke tribune gaan zij in gesprek met Maarten van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid.

Alle jongvolwassenen die aan het woord komen in deze aflevering, hebben een schrijnend verhaal. De problematiek van hun ouders heeft hun jeugd getekend en het ze absoluut niet makkelijk gemaakt. Toch, wanneer presentator Coen Verbraak ze aan het einde van de aflevering vraagt of ze liever andere ouders gehad zouden willen hebben, weten ze niet hoe snel ze ontkennend moeten antwoorden.

Het blijven je ouders, zelfs al was het thuis niet leuk, moeilijk, heb je er problemen aan over gehouden. Juist die loyaliteit tussen ouder en kind maakt dat de problematiek voor buitenstaanders soms maar heel lastig op te merken is. Maar zelfs wanneer de hulpverleners de deur plat lopen in een gezin, is er weinig aandacht voor de kinderen, blijkt uit de ver..

