Viral: Janouk voelt zich vrijer met een ‘kaal koppie’

(beeld nd)

Janouk Roekevisch werkt in ‘functioneel beheer en informatiemanagement’, schrijft ze op het zakelijke sociale netwerk LinkedIn. Op haar profielfoto is een dame met lang haar te zien, maar in een bericht presenteert ze zich zichzelf op een nieuwe manier: helemaal kaal.

Drie weken geleden begon Janouk één dag zonder haarwerk, schrijft ze in het bericht erbij. Maar vorige week heeft ze haar ‘geheim’ gedeeld met ruim 350 vakgenoten en nu met meer dan 500+ connecties op LinkedIn. ‘Omdat jullie mij ongetwijfeld vaker tegen zullen komen met mijn kale koppie deel ik het ook graag via deze weg. Ben ik ziek? Nee, ik heb alopecia. Steeds bekender gelukkig, maar kort samengevat een ziekte waarbij mijn immuunsysteem lichaamseigen cellen als vreemde ce..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .