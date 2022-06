Hoe gastvrij is Nederland?

Waarom rijden we naar de Oekraïense grens om daar persoonlijk vluchtelingen op te halen, maar loopt het in Harskamp compleet uit de hand als daar achthonderd Afghaanse asielzoekers worden ondergebracht? In de derde aflevering van Dit is de kwestie onderzoeken drie EO-presentatoren hoe gastvrij Nederland is.

Vroeger kon je zo bij elkaar binnenlopen, de achterdeur was niet op slot. En kwam je rond etenstijd, dan prikte je een vorkje mee, want er werd toch altijd genoeg gekookt.

Ineke Strouken is kenner van de Nederlandse volkscultuur en vertelt daarover aan presentator Kefah Allush. ‘Nederland is van oudsher gastvrij, alleen dat is de afgelopen tijd heel snel veranderd.’

In Harskamp was die gastvrijheid bijvoorbeeld ver te zoeken toen het dorp in opstand kwam tegen de komst van achthonderd buitenlanders. Presentator Tijs van den Brink spreekt in Harskamp met inwoner Bas Sturm. Want nu de Oekraïners er zijn, is er bijvoorbeeld een kledingbank waar zij terecht kunnen en zijn er geen protesten geweest. Ook gaat Van den Brink langs bij een echtpaa..

