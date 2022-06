Een vraag op Twitter: Hoe krijg je een kom die vastzit in een andere kom weer los?

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: hoe krijg je een kom die vastzit in een andere kom weer los?

Chi heeft een probleem en zoekt goed advies op Twitter. Ze deelt een foto van een kom met daarin een kleinere kom die vast is komen te zitten. Ze krijgt deze twee kommen met geen mogelijkheid meer uit elkaar. Hoe doe je dat zonder de ene of de andere of misschien wel beide kommen te breken? Nu, na twee dagen vruchteloze pogingen, vraagt ze het aan Twitter.

De vraag krijgt meer dan honderdduizend hartjes maar, nog beter, Chi krijgt allerlei goede adviezen die ze uitprobeert. Ze heeft het volgende al ondernomen: warm water met sop, warm water bij de buitenste kom en in de binnenste dan koud water met ijsklontjes, olie op de randjes, magnetron, heel hard schudden met de kommen. Maar tot nu toe nog steeds zonder resultaat. Op het moment..

