Kindvriendelijke knuffel wordt bloeddorstige beer in nieuwe horrorfilm

Steeds meer details sijpelen naar buiten over de nieuwe komische horrorfilm Winnie-the-Pooh: Blood and Honey. Sinds het auteursrecht op het eerste kinderboek van A.A. Milne dit jaar verviel, staat het iedereen vrij zijn eigen versie van het kindericoon te bedenken. Dus ook een griezelversie waarin de ‘malle ouwe beer’ en ‘Knorretje’ doordraaien en ‘Iejoor’ opeten.

Toen het auteursrecht verviel, roken de filmmakers - die vaker zeer goedkoop geproduceerde en slecht beoordeelde horrorfilms maken - een kans om van de kindvriendelijke knuffel een bloeddorstige beer te maken. De Engelse film is in tien dagen gefilmd en verschijnt later dit jaar. De nachtmerrie-opwekkende beelden zorgden voor een hype op sociale media. Ook al heeft iedereen het recht om zijn eigen versie van de honingbeminnende knuffelbeer te maken, toch begeven de filmmakers zich met dit project op glad ijs.

Volgens de Amerikaanse wetgeving belanden personages en verhalen 95 jaar na de eerste publicatie in het publieke domein. Dit geldt echter alleen voor Winnie-the-Pooh - met koppeltekens - zoals omschreven door Milne in zijn eerste boe..

