Vanavond op televisie: Meer gospel, maar anders

Door alle aandacht voor Amazing Grace vergeet je bijna dat de EO ook een ander (kort) gospelprogramma uitzendt. All of the Lights is het andere deel van het tweeluik. Anders van opzet, maar niet minder boeiend. Vanavond al de laatste van vier afleveringen in dit seizoen.

In Amazing Grace gaan bekende zangers zonder ervaring met gospel in competitie met elkaar om het genre, zowel qua vorm als inhoud, onder de knie te krijgen. Ook in All of the Lights staan bekende zangers centraal. Deze keer met gospel-ervaring, alleen combineren ze die met het genre waarin ze zijn doorgebroken: hiphop. Het competitie-element is geheel verdwenen. Daarvoor in de plaats komt meer achtergrond en inhoud, zowel over gospel als de wortels die de zanger daarin heeft.

Vanavond staat Yung Nnelg centraal. Dat is de artiestennaam van Glenn Ascencion (Nnelg is Glenn achterstevoren), een sympathieke R&B singer-songwriter en rapper uit de Amsterdamse Bijlmer. Daar voedden zijn Ghanese ouders hem op en namen hem als kind steeds mee n..

