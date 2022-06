Viral: Dit liedje van Kate Bush uit 1985 staat weer in de top tien

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: ‘Running Up That Hill’ is een oude bekende, maar wordt nu ontdekt door de jongere generatie.

TikTok is niet meer op te starten zonder het liedje ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush te horen. De muziek is inmiddels in meer dan 700.000 video’s gebruikt. Het liedje komt uit 1985, maar is opnieuw ontdekt door een jongere generatie die een jaar geleden waarschijnlijk nog niet eens van de naam Kate Bush had gehoord.

Het liedje staat ook plots weer in de top tien van de hitlijsten in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Canada. Ook in andere landen komt het liedje weer de lijsten binnen. In de Nederlandse Top 40 is ‘Running Up That Hill’ nog niet terug te vinden, maar daar kan verandering in komen.

Op de radio wordt het liedje namelijk veelvuldig gedraaid. Hoe dat komt? Dat heeft allemaal te maken met de populaire Netflix-serie Stranger Things. De eerste helft van het tweede seizoen van de serie is eind mei beschikbaar gemaakt. Begin juli volgt de tweede helft.

tweede wereld

Stranger Things speelt zich af in de jaren tachtig en de makers doen er alles aan om het gevoel van die tijd over te brengen. Denk aan kleding, auto’s en apparaten uit die tijd, maar vooral ook de muziek. Zo speelde in het eerste seizoen het liedje ‘Should I Stay or Should I Go’ van The Clash een grote rol. In het derde seizoen wist het liedje ‘The NeverEnding Story’ van de gelijknamige film uit 1984 de dag te redden.

In de serie bestaat er een tweede wereld, die de Upside Down wordt genoemd. Die wereld lijkt op die van ons, maar zit vol met gevaarlijke monsters. Via scheuren komen die monsters soms in de normale wereld terecht. In het vierde seizoen van Stranger Things is een van de personages mentaal gevangen genomen door zo’n monster. Haar vrienden komen er dan achter dat het luisteren naar favoriete muziek de macht van het monster kan afzwakken. Bij dit personage blijkt dat te gaan om ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush.





Het resultaat is een spectaculaire scène waarin de muziek het personage redt.

In de rest van het seizoen is het liedje vaak op de achtergrond te horen, via een walkman. De keuze voor dit liedje bleek een gouden vondst. ‘Running Up That Hill’ staat nu zelfs bovenaan in de lijst met meest beluisterde liedjes op Spotify van het moment.

‘heel nieuw leven’

Kate Bush heeft zelf ook gereageerd op de hernieuwde populariteit van haar muziek. Via haar persoonlijke website schrijft de zangeres dat haar liedje ‘Running Up That Hill’ wordt gebruikt in het nieuwe seizoen van Stranger Things, ‘waardoor het een heel nieuw leven wordt ingeblazen door de jonge fans die van de show houden. En ik vind het ook geweldig!’. Bush beschrijft hoe haar liedje weer in de hitlijsten staat. ‘Wat spannend allemaal! Erg bedankt aan iedereen die het lied heeft gesteund. Ik wacht met ingehouden adem op de rest van de serie in juli.’

TikTok heeft een grote invloed op de muziekindustrie. Soms negatief, omdat artiesten worden verplicht om viral te gaan met filmpjes. Soms ook positief, als oude muziek weer opnieuw wordt gewaardeerd. Ook al kan het raar zijn om zo’n klassieker hier en daar als ‘TikTok-liedje’ beschreven te zien worden.