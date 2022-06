Huisdiereigenaren delen gekste rekening

Eind mei haastte twitteraar Kristin Chirico (@lolacoaster) zich met haar hond naar de dierenartsenpost. Al snel bleek dat alles in orde was: na 800 dollar neergeteld te hebben kregen Chirico en haar partner te horen dat de hond gewoon achtenhalf jaar oud is, een respectabele leeftijd. Niks aan de hand. Ze deelde haar avontuur op Twitter en kreeg veel grappige reacties van andere ervaringsdeskundigen. Dat inspireerde haar tot een oproep aan haar ruim 108.000 volgers: ‘Hoi, vertel me alsjeblieft over je meest verschrikkelijke grappige rekening van de dierenartsenpost.’ Chirico werd niet teleurgesteld.

Emily Gaudette (@emilygmonster) kreeg bijna 200.000 likes voor haar antwoord: ‘We haastten met onze hond naar de 24 uursdierenartsenpos..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .