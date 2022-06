Grenzen ontdekken

Krista en Marcelle Arriëns, beter bekend als de Sekszusjes, onderzochten al twee seizoenen lang allerlei thema’s op seksgebied, zoals masturberen, porno en pijn tijdens het vrijen. Hun open houding en kwetsbare verhalen werden opgepikt, zodat ze aan tafel belandden in bijvoorbeeld De Wereld Draait Door en Jinek. Ook waren ze te gast in de podcast ‘Seks met Sokken’ van psycholoog en relatiecoach Cocky Drost. In hun nieuwe programma Naakt voor de klas met Sekszusjes proberen ze hun eigen ervaringen te vertalen naar lessen voor middelbare scholieren. In zes afleveringen komen thema’s als consent en diversiteit aan de orde.

