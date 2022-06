Male customer sitting at table wearing headphones, waitress serving people in the background (beeld Johnny Greig)

Muziek draaien op het werk, in de horeca of in de sportschool is niet zomaar toegestaan. Omdat veel mensen meeluisteren, hebben componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers recht op een vergoeding. Dat is zo geregeld: bedrijven vragen een licentie aan bij brancheorganisatie Associated Business Music Distributors (ABMD), de ‘bedrijven-Spotify’. ABMD draagt een deel daarvan af aan Buma/Stemra, die ook licenties verkoopt aan Spotify. Die zijn goedkoper, want Spotify is alleen voor particulieren bedoeld. Elk abonnement bereikt daarom minder mensen dan een abonnement van, bijvoorbeeld, een sportschool.

Dat verschil in prijs gaat al snel in de papieren lopen. Betaalt een particulier 10 euro per maand aan Spotify, een restauranthouder l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .