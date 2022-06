Deze zomer is het negentig jaar geleden dat het laatste deel van de Afsluitdijk werd gedicht en de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer.

De vierdelige serie Eens ging de zee hier tekeer van omroep MAX brengt de geschiedenis van de Zuiderzee voor het voetlicht en wat de bouw van de Afsluitdijk betekende voor de bewoners van de Zuiderzeekust.

Presentator Huub Stapel schetst hoe de Zuiderzee eeuwenlang welvaart bracht aan vissersplaatsen als Urk, Schokland, Spakenburg, Volendam en Marken. Maar ook aan Amsterdam bracht hij welvaart, want de vaarroute voor handelsschepen liep tot de aanleg van het Noordhollandsch Kanaal, en later het Noordzeekanaal, via de Waddenzee en de Zuiderzee. Een weerkerend thema in de documentaire is dat de Zuiderzee niet alleen gaf, maar ook nam. Overstromingen en scheepsrampen kostten in de loop der eeuwen talloze mensen het leven.

Vandaag de dag..

