Is het nieuwe tv-programma Blow Up leuk en luchtig of kunst?

Blow Up is een nieuw programma van RTL, gepresenteerd door Chantal Janzen en Martijn Krabbé. Vier koppels van ballonartiesten, waaronder een slechtziende, strijden om de titel van beste ballonnenvouwers van Nederland. In een soort Heel Holland Blaast laten ze zien dat je geen Lego- of dominostenen nodig hebt voor een spectaculaire avond. Maar is het ook een kunstvorm?