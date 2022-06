Lintje voor Jan de Hoop na 33 jaar RTL Ontbijtnieuws

Presentator Jan de Hoop heeft een koninklijke onderscheiding gekregen nadat hij zijn allerlaatste RTL Ontbijtnieuws had gepresenteerd. De 67-jarige De Hoop was 33 jaar lang het gezicht van het ochtendprogramma op RTL 4. In tranen nam hij donderdag afscheid. Burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, de plaats waar De Hoop woont, benoemde de presentator na de uitzending tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.