Vrolijk door de overgang

Ruben van der Meer en Ricky Koole in komische dramaserie over de overgang. (beeld avrotros)

De serie Jos (met Diederik Ebbinge) is nog maar twee afleveringen op weg of AVROTROS komt al met het volgende tragikomische verhaal op de proppen. Deze nieuwe serie, met de titel Tenminste Houdbaar Tot, zoomt in op Anna die tegen de overgang aanhikt. De daarbij horende heftige emoties – die ze zelf overigens in alle toonaarden ontkent – maken de relatie met haar man Paul nogal uitdagend.

Paul is de goeiige lobbes die het beste met zijn vrouw voorheeft, maar opgeslokt wordt door zijn werk. Vol vuur kan hij uitleg geven over de 390 gram natrium die in Himalaya-likstenen voor paarden zit. Zijn baas is zelfs zo onder de indruk dat ze hem promotie in het vooruitzicht stelt. Mooi nieuws, maar Anna zou nu zelf wel weer eens aan de slag gaa..

