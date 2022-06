Wat drijft jonge activisten? Melati (21) zocht het uit: ‘Ze laten zich leiden door liefde’

De Nederlands-Indonesische Melati Wijsen (21) ontmoet in de documentaire BIGGER THAN US jonge activisten van over de hele wereld. Wat kenmerkt deze jongeren? ‘Wij kiezen ervoor ons te laten leiden door liefde in plaats van angst.’

Toen ze 12 jaar was, startte Melati Wijsen samen met haar 10-jarige zusje het project ‘Bye Bye Plastic Bags’ in haar thuisland Indonesië. En met succes: het lukte de meiden om het eiland Bali vrij te maken van plastic tasjes. In de documentaire BIGGER THAN US vindt hoofdrolspeelster Wijsen andere ‘changemakers’, jongeren die een verschil willen maken door zich in te zetten voor onder meer het klimaat, mensenrechten en de toegang tot onderwijs en voedsel. Van de Braziliaanse sloppenwijken tot afgelegen dorpen in Malawi en op geïmproviseerde boten aan de kust van het overvolle eiland Lesbos.

Wie spreek je in deze documentaire?

‘Ik ontmoet zes jongeren met elk een eigen missie. In Libanon zocht ik bijvoorbeeld Mohamad Al Jounde (20) op ..

