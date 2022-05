Vanavond op tv: Een kasteelleven zonder luxe in een gezapig Max-sausje

Het programma Ik Vertrek is al jaren een succes. Na de Meilandjes heeft nu opnieuw een van de oud-deelnemers een eigen serie; Kasteelvrouwe Emmy heet het. Deze kasteelvrouwe leidt echter geen luxeleventje, maar een chaotisch bestaan als klusser in een bouwval.

Drie jaar geleden viel verpleegkundige Emmy (62) voor een charmant kasteel in de Franse Dordogne. Haar man Rutger (70), een tandarts, zag vooral gebreken. Dat hield Emmy echter niet tegen, waardoor ze nu eigenaar van het kasteel is. Twee kamers zijn al gereed voor gasten, maar er is nog veel werk aan de winkel.

Emmy pakt het allemaal op haar eigen manier aan en heeft – zacht uitgedrukt – geen haast. Het dak is nog steeds lek, het ontbreekt aan de nodige vergunningen en het pand is niet winddicht. Maar liefst zes hectare grond en allerlei bijgebouwen telt haar domein. Gelukkig komt haar zoon met een andere vrijwilliger helpen bij het terreinonderhoud. Andere handige ‘mannetjes’ zijn ook dringend nodig. Zo is bijvoorbeeld de stroomvoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .